وقوع زلزال بقوة 3.4 ريختر قبالة ساحل طبرق

أخبار ليبيا 24

قال المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، إن زلزال بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر، وقع في منطقة بالبحر المتوسط قبالة ساحل طبرق.

ووقع الزلزال في تمام التاسعة وتسع دقائق صباح اليوم الخميس، على بعد 165 كيلومترا من الساحل، وبعمق عشرة كيلومترات، حسب بيان المركز.

وفي 12 أكتوبر الماضي، وقعت هزتان أرضيتان بمنطقتي جنوب غرب سرت والجبل الغربي.

وقال مدير المركز الليبي للاستشعار عن بعد أكرم الكاسح إن الهزة الأولى وقعت جنوب غرب سرت وشمال شرق مدينة ودان بفالق هون على بعد 90 كيلو مترا من الساحل الليبي، بقوة 4.8 درجات بمقياس ريختر وعمق 230 كيلو مترًا.