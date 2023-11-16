وقوع زلزال بقوة 3.4 ريختر قبالة ساحل طبرق

16 نوفمبر، 2023 10:39 ص
0 3

أخبار ليبيا 24

قال المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، إن زلزال بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر، وقع في منطقة بالبحر المتوسط قبالة ساحل طبرق.

ووقع الزلزال في تمام التاسعة وتسع دقائق صباح اليوم الخميس، على بعد 165 كيلومترا من الساحل، وبعمق عشرة كيلومترات، حسب بيان المركز.

وفي 12 أكتوبر الماضي، وقعت هزتان أرضيتان بمنطقتي جنوب غرب سرت والجبل الغربي.

وقال مدير المركز الليبي للاستشعار عن بعد أكرم الكاسح إن الهزة الأولى وقعت جنوب غرب سرت وشمال شرق مدينة ودان بفالق هون على بعد 90 كيلو مترا من الساحل الليبي، بقوة 4.8 درجات بمقياس ريختر وعمق 230 كيلو مترًا.

16 نوفمبر، 2023 10:39 ص
0 3

المزيد من الأخبار

بعد ساعات من إعلانها استمرار الاعتصام.. نقابة هيئة التدريس الجامعي تعلن اختطاف نقيبها على يد مجهولين في طرابلس

16 نوفمبر، 2023 1:20 م

استطلاع | غالبية الآراء أكدت أن المواطن سيدفع ثمن فساد وفشل حكومة الدبيبة بعد رفع الدعم على المحروقات

16 نوفمبر، 2023 1:11 م

باتيلي: على الأطراف السياسية الليبية الاجتماع للتوصل لاتفاق سياسي

16 نوفمبر، 2023 11:45 ص

حبس رئيس لجنة إدارة شركة مبروك للعمليات النفطية

16 نوفمبر، 2023 11:30 ص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى