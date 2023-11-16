نقابة أعضاء هيئة التدريس جامعة سبها يدينون اختطاف النقيب العام

أصدر أعضاء نقابة هيئة التدريس بجامعة سبها اليوم الخميس بياناً شديد اللهجة يدينون فيه واقعة اختطافالدكتور (عبد الفتاح السايح) رئيس النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي بليبيا.

وقال أعضاء نقابة هيئة التدريس بجامعة سبها في بيانهم أن عملية الاعتداء على نقابة أعضاء هيئة التدريس الجامعي لدولة ليبيا وخطف نقيبها العام أثناء تأديته لعمله واختطافه مِن قبل مجموعة مسلحة واقتياده لجهة غيرمعلومة.

وأكدت النقابة أن هذه الواقعة لن تمر مرور الكرام وشددت على أن أعضاء هيئة التدريس وحقوقهم وسلامة نقيبهم خط أحمر لن يسمح بالمساس به.