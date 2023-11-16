محملين الدبيبة مسؤولية سلامته.. متظاهرون أمام نقابة أعضاء هيئة التدريس الجامعي يطالبون بإطلاق سراح النقيب

أخبار ليبيا 24

تظاهر عدد من أعضاء نقابة هيئة التدريس الجامعي أمام مقر النقابة العامة في العاصمة طرابلس، اليوم الخميس، للمطالبة بإطلاق النقيب العام عبدالفتاح السائح.

ورفع المتظاهرون شعارات “أين دولة القانون” و”مستمرون في الاعتصام حتى تتحقق كافة المطالب”.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلنت النقابة خطف السائح من قبل مجهولين، محملين رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، المسؤولية عن سلامته الشخصية.

وطالب المتظاهرون، في بيان، الدبيبة والنائب العام المستشار الصديق الصور ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح بالتدخل لإطلاق السائح وتنفيذ مطالبهم.

كما ناشدوا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي والمنظمات الدولية التدخل، مرددين هتافات تؤكد استمرارهم في الاعتصام، كما شهدت النقابات الفرعية في بنغازي وسبها وصبراتة وبني وليد وقفات مماثلة ودعوات لإطلاق السائح والحفاظ على سلامته.

وجاءت واقعة الخطف بعد ساعات من نفي النقابة التوصل إلى اتفاق نهائي على رفع الاعتصام.