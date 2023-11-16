على ملعب شهداء بنينا.. السودان يتعادل أمام توغو في تصفيات كأس العالم 2026
أخبار ليبيا 24
تعادل منتخبا السودان وتوغو بهدف لكل منهما مساء اليوم الخميس في مباراة لعبت ضمن تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.
وأقيمت المباراة على ملعب شهداء بنينا في بنغازي الليبية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بتصفيات كأس العالم.
وتقدم منتخب السودان بهدف مبكر في الدقيقة 17 عن طريق لاعبه محمد عيسى من ركلة جزاء.
وعادل منتخب توغو النتيجة في الدقيقة 43 عن طريق اللاعب كيفين دينيكي لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكلا المنتخبين.
ويتواجد المنتخبات في المجموعة الثانية التي تضم معهما السنغال وجمهورية الكونغو وموريتانيا وجنوب السودان.