ضحايا غزة يتخطون حاجز الـ 11 شهيد

أخبار ليبيا 24

بلغ عدد ضحايا قطاع غزة منذ بدء هجمات الاحتلال الإسرائيلي 11 ألفاً و500 فلسطيني.

وبحسب بيانات الحكومة الفلسطينية، فإن من بين الضحايا 4710 أطفال و3160 امرأة، مشيرةً إلى إصابة 29 ألفاً و800 شخص.

وفي السياق.. نزح أكثر من 700 ألف طفل غزيّ عن ديارهم بحسب ما أعلنته منظمة الأمم المتحدة للطفولة

وأفادت المنظمة في أحدث بيان لها.. أن الاحتياجات الإنسانية تتزايد في القطاع، داعيةً إلى «وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية وإتاحة وصول المساعدات بشكل مستدام ومن دون عوائق».

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية خروج كل المستشفيات في شمال قطاع غزة عن الخدمة، تزامنًا مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأوضحت الوزارة في بيانٍ «وفاة 6 أطفال خدج، و9 في قسم العناية المكثفة؛ بسبب انقطاع الكهرباء عن مستشفى الشفاء؛ أكبر المؤسسات الاستشفائية في القطاع» بحسب الوزارة.