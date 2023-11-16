خارجية الدبيبة ترحب بقرار مجلس الأمن للدعوة لإقامة ممرات إنسانية في غـزة 

16 نوفمبر، 2023 11:24 م
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وزارة الخارجية الليبية

أخبارليبيا24 

رحّبت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعو إلى إقامة هُدن وممرات إنسانية عاجلة ممتدة في جميع أنحاء قطاع غـزة. 

وطالبت الوزارة في بيان لها أن يكون هذا القرار رقم 2712 مقدمة لاتخاذ المجتمع الدولي مواقف أكثر تطوراً واتساقاً مع حجم المعاناة التي تواجه المدنيين الفلسطينيين. 

وشددت الوزارة على ضرورة وقف كافة أوجه العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، ومنع محاولات تصفية القضية الفلسطينية. 

16 نوفمبر، 2023 11:24 م
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