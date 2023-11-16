حبس رئيس لجنة إدارة شركة مبروك للعمليات النفطية

أخبار ليبيا 24

أصدرت النيابة العامة، قرارا بحبس رئيس لجنة إدارة شركة مبروك للعمليات النفطية، بسبب تعاقده مع شركة أجنبية رغم انتفاء الحاجة إلى التعاقد.

وقال مكتب النائب العام، في بيان له، إن نائب النيابة حقق في البلاغ الذي انطوى على دلائل تشير إلى اختلال بشأن عقد أبرمته الشركة مع إحدى الشركات الأجنبية المتخصصة في مجال تقديم الدعم الفني.

ووفقا للبيان، فإن المحقق توصل إلى تخطي المسؤول توصية استشاري هندسة المكامن النفطية، بتعمده إبرام عقد دعم فني بقيمة مليوني دولار رغم علمه بتوصية المتخصصين، مما أَدى إلى ضررٍ لحق بالشركة، وانتهى إلى حبس المتهم على ذمة القضية.