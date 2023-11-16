حبس رئيس لجنة إدارة شركة مبروك للعمليات النفطية

16 نوفمبر، 2023 11:30 ص
0 4

أخبار ليبيا 24

أصدرت النيابة العامة، قرارا بحبس رئيس لجنة إدارة شركة مبروك للعمليات النفطية، بسبب تعاقده مع شركة أجنبية رغم انتفاء الحاجة إلى التعاقد.

وقال مكتب النائب العام، في بيان له، إن نائب النيابة حقق في البلاغ الذي انطوى على دلائل تشير إلى اختلال بشأن عقد أبرمته الشركة مع إحدى الشركات الأجنبية المتخصصة في مجال تقديم الدعم الفني.

ووفقا للبيان، فإن المحقق توصل إلى تخطي المسؤول توصية استشاري هندسة المكامن النفطية، بتعمده إبرام عقد دعم فني بقيمة مليوني دولار رغم علمه بتوصية المتخصصين، مما أَدى إلى ضررٍ لحق بالشركة، وانتهى إلى حبس المتهم على ذمة القضية.

16 نوفمبر، 2023 11:30 ص
0 4

المزيد من الأخبار

بعد ساعات من إعلانها استمرار الاعتصام.. نقابة هيئة التدريس الجامعي تعلن اختطاف نقيبها على يد مجهولين في طرابلس

16 نوفمبر، 2023 1:20 م

استطلاع | غالبية الآراء أكدت أن المواطن سيدفع ثمن فساد وفشل حكومة الدبيبة بعد رفع الدعم على المحروقات

16 نوفمبر، 2023 1:11 م

باتيلي: على الأطراف السياسية الليبية الاجتماع للتوصل لاتفاق سياسي

16 نوفمبر، 2023 11:45 ص

وقوع زلزال بقوة 3.4 ريختر قبالة ساحل طبرق

16 نوفمبر، 2023 10:39 ص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى