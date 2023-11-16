تفاقم عجز الموازنة المغربي خلال 2023

أخبار ليبيا 24

تفاقم عجز الموازنة المغربي منذ بداية العام وحتى شهر أكتوبر الماضي بنسبة 22.7 % على أساس سنوي.

وبحسب بيانات الحكومة المغربية، سجل معدل العجز 37.3 مليار درهم، أي ما يعادل 3.67 مليار دولار.

وفي سياقِ منفصل.. زار المغرب خلال أول 10 أشهر من العام الحاليّ أكثر من 12.3 مليون سائح، بزيادة تقدر بـ 83 بالمئة مقارنةً مع العام الماضي.

وزارة السياحة المغربية؛ أوضحت أن الزيادة تأتي رغم التحديات التي تعصف بالقطاع، إذ استقبل المغرب خلال أكتوبر الماضي 1.2 مليون سائح، بحسب الوزارة.

من جهةٍ أخرى… قفز عجز الميزانية المغربي بنحو 190% خلال أول تسعة أشهر من 2023، بواقع 3.1 مليار دولار، وفق وزارة المالية المغربية.

وفي وقتٍ سابق.. حقق اقتصاد المغرب خلال الربع الثاني من 2023، نموًا بنسبة 2.3 بالمئة؛ بفضل تحسن الأنشطة الزراعية والتجارة الخارجية.