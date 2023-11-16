تراجع درجات الحرارة على مناطق الشمال وفرصة لسقوط أمطار على الجبل الأخضر

أخبار ليبيا 24

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 16 نوفمبر 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، يبقي الطقس دون تغير خلال هذا اليوم ويوم الغد على معظم مناطق البلاد، ودرجات الحرارة تسجل تراجع من يوم السبت على مناطق الشمال مع رياح نشطة وفرصة لسقوط أمطار خاصة على الجبل الأخضر.

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، وحالة السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم السبت مع احتمال سقوط أمطار خفيفة علي بعض المناطق الساحلية ومن المتوقع ظهور ضباب آخر هذه الليلة وصباح الغد على بعض المناطق، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون نشطة يوم السبت على المناطق الساحلية، درجات الحرارة القصوى تتراوح على اغلب المناطق مابين (22–26)مْ.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد، حالة السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة يوم السبت خاصة على مرتفعات الجبل الأخضر، ومن المتوقع ظهور ضباب آخر هذه الليلة والصباح الغد على مناطق متفرقة، الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة وتكون نشطة يوم السبت على بنغازي والجبل الأخضر، درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (23– 27)مْ .

الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة، حالة السماء صافية إلى قليلة السحب، الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25–27)مْ.

الواحات – السرير- تازربو- الكفرة، وحالة السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحياناً على الواحات والسرير، والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25-27)مْ.