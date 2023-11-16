بـ 6 أهداف نظيفة.. المنتخب المصري يحقق انتصارًا ساحقا على جيبوتي 

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حقق المنتخب المصري اليوم الخميس، انتصارًا ساحقًا على جيبوتي بنتيجة 6-0، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسجل نجم ليفربول، محمد صلاح، في المباراة التي جرت على استاد القاهرة الدولي في إطار الجولة الأولى من المجموعة رباعية في الدقائق 17 و22 (ركلة جزاء) و48 و6.

وسجل مصطفى محمد الهدف الخامس في الدقيقة 73، والهف الأخير كان من نصيب محمود حسن في الدقيقة 89.

وبهذا الانتصار، يتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 3 نقاط.