بعد ساعات من إعلانها استمرار الاعتصام.. نقابة هيئة التدريس الجامعي تعلن اختطاف نقيبها على يد مجهولين في طرابلس

أخبار ليبيا 24

أعلنت النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي خطف مجهولين النقيب العام للنقابة عبدالفتاح السايح.

وقالت النقابة في بيان مقتضب، اليوم الخميس، إن المجهولين اختطفوا السايح من مقر ديوان النقابة صباح اليوم في طرابلس، محملة سلامته الشخصية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، ودعت جميع الجهات الوطنية والدولية التدخل لضمان سلامته الشخصية.

وجاءت واقعة الاختطاف بعد ساعات من نفي النقابة التوصل إلى اتفاق نهائي مع حكومة الوحدة الوطنية على رفع الاعتصام.

وقالت النقابة إنها توصلت إلى اتفاقات مهمة خلال لقاء أخير مع الدبيبة وحكومته إلا أن بعض القضايا الأساسية لا زالت عالقة وأهمها الشروع في التنفيذ اعتبارا من شهر نوفمبر الجاري، وصرف العبء الدراسي الإضافي لأعضاء هيئة التدريس إلى حين إعداد المنظومة الإلكترونية.

كما تطالب النقابة أيضا بالالتزام بتعديل مرتبات المعيدين دون حرمانهم من حقوقهم في الإيفاد وتغيير صفتهم إلى أعضاء هيئة تدريس بعد حصولهم على الدرجة العلمية والذين التزمت النقابة بعدم التخلي عنهم مهما كانت الأسباب.