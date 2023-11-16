بسبب تلوث المياه.. تسجيل حالات إصابات يومية بنزلات معوية في البيضاء

أخبار ليبيا 24

أكد مدير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع المنطقة الشرقية، عادل بوشويرب، تسجيل حالات إصابة بنزلات معوية متكررة في مدينة البيضاء، بسبب تلوث المياه.

وقال بوشويرب في تصريحات صحفية إن حالات الإصابة اتضح أنها بسبب تلوث مياه العديد من الآبار الجوفية، مؤكدا أن الحالات التي تصل مركز البيضاء الطبي تزايدت خلال الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ.

وأضاف أن الأعداد تصل إلى حوالي مئة حالة يوميا في المتوسط، وأن المركز يستقبلهم منذ أسبوعين، وأن الحالات تتنوع بين الأطفال وكبار السن.

وأكد بوشويرب أن الأعداد في ازدياد خلال الأيام الأخيرة، حتى أنها في بعض الأيام ترتفع إلى 250 حالة، موضحًا أنه تم إبلاغهم بهذه الوقائع من قبل مركز طبي البيضاء، كما تم تبليغ جهات مسؤولة أخرى، وعلى الفور عقد اجتماع لبحث أعراض العدوى.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة من قبل مركز الرقابة، تفرعت داخل أقسام المركز واطلعت على تحاليل الحالات والتي بينت أن السبب الرئيس هو مياه الشرب.

ونوه بوشويرب أنه تم تشكيل لجنة بمشاركة جهاز الحرس البلدي، لمتابعة جودة المياه من هذه المصادر وفي حال ثبوت أي تلوث داخل المصانع سيتم غلقها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها.

ولفت إلى أن أغلب الإصابات المتضررة من تلوث مياه الشرب، من سكان الأحياء الفقيرة والمناطق التي تستهلك في المياه الجوفية.