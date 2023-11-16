باتيلي: على الأطراف السياسية الليبية الاجتماع للتوصل لاتفاق سياسي

16 نوفمبر، 2023 11:45 ص
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أخبار ليبيا 24

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، على ضرورة اجتماع الأطراف السياسية الرئيسية، للتوصل إلى اتفاق سياسي بشأن جميع القضايا العالقة المرتبطة بالانتخابات.

وأثنى باتيلي خلال لقائه، بسفير تونس في ليبيا، الأسعد العجيلي، على التزام تونس المتواصل إزاء استقرار ليبيا، ودورها النشط في التخفيف من الآثار السلبية للأزمة الليبية على الوضع الإنساني في المنطقة.

ونقل باتيلي عن السفير العجيلي تأكيده دعم بلاده المساعي التي تبذلها الأمم المتحدة في ليبيا.

يأتي ذلك في إطار سلسلة اجتماعات للمبعوث الأممي مع الأطراف المعنية بالأزمة الليبية، في وقت تتردد فيه أنباء عن مبادرة أممية مرتقبة كشفها رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة عقب اتصال هاتفي مع المبعوث الأممي.

16 نوفمبر، 2023 11:45 ص
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