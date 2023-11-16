المنتخب الوطني يلتقي نظيره الإسواتيني ضمن تصفيات كأس العالم 2026

16 نوفمبر، 2023 8:37 م
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يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم تدريباته في جنوب إفريقيا، استعدادا لمواجهة المنتخب “الإسواتيني” يوم غداالجمعة، بملعب “مبومبيلا” في افتتاح تصفيات (كأس العالم 2026).

ويأمل الطقم الفني، ولاعبي المنتخب الوطني، تحقيق الانتصار في افتتاح مشوار التّصفيات الإفريقية المؤهلة إلىمونديال (الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك)، كما ستجمعه مواجهة قوية مع منتخب “الكاميرون” عندما يحل ضيفا على ملعب بنينا يوم 21 من الشهر الجاري.

وفي تصريح صحفي لمدرب المنتخب الوطني “ميتشو”: أنه قام بضخ دما جديدا في المنتخب، لتقوية قدراته علىالمنافسة، كما يأمل أن يحقق النتائج المرجوة منه، متمنيا كل التوفيق للمنتخب في هذه التصفيات.

16 نوفمبر، 2023 8:37 م
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