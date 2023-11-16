المنتخب الوطني لكرة اليد في مجموعة صعبة في بطولة إفريقيا بمصر

16 نوفمبر، 2023 2:49 م
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أخبار ليبيا 24

أوقعت قرعة كأس إفريقيا لكرة اليد المقرر إقامتها بمصر في يناير المقبل منتخبنا الوطني في مجموعة صعبة رفقة المغرب والجزائر والغابون.

وتقام البطولة الإفريقية بالعاصمة المصرية القاهرة في الـ19 يناير المقبل، وستحظى باهتمام كبير من منتخبات القارة، حيث ستؤهل منافسات النسخة الحالية لأولمبياد باريس 2024 وكأس العالم 2025.

وضمت المجموعة الأولى: رواندا – زامبيا – الكونغو الديمقراطية، والثانية: الكونغو – الكاميرون – غينيا – مصر، في حين ضمت المجموعة الثالثة: ليبيا – الغابون – الجزائر – المغرب، أما المجموعة الرابعة ضمت: كينيا – نيجيريا – أنغولا – تونس.

ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية، وبداية من الدور ربع النهائي تقام المباريات بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.

16 نوفمبر، 2023 2:49 م
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