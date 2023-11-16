“اللافي” يبحث مع “باتيلي” آخر المستجدات المتعلقة بمعالجة الانسداد السياسي

أخبار ليبيا 24

بحث النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، اليوم الأربعاء، آخر المستجدات المتعلقة بمعالجة الانسداد السياسي.

وأعرب باتيلي عن تقديره للخطوات التي اتخذها المجلس الرئاسي، من أجل دعم الاستقرار وإنجاز المصالحة الوطنية في ليبيا.

وقدم إحاطة حول آخر المستجدات المتعلقة بمعالجة الانسداد السياسي، وذلك من خلال آلية مشتركة تضم كافة الأطراف السياسية، بهدف الوصول إلى عملية انتخابية ناجحة، يشارك فيها ويقبل بنتائجها الجميع.

من جهته، أعرب اللافي عن امتنانه لباتيلي، على الإحاطة التي قدمها أمام مجلس الأمن في جلسته الأخيرة، وهنأه على ثقة مجلس الأمن بتمديد ولاية البعثة بقيادته، مثمناً دوره في الوصول إلى توافق داخل مجلس الأمن.

وأكد اللافي على أن مشروع المصالحة الوطنية يسير بخطى ثابتة، وسيساهم بشكل مباشر في تحقيق الاستقرار الذي يتطلع إليه الشعب الليبي.