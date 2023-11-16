العربية لحقوق الإنسان بليبيا: عملية خطف نقيب عام هيئة التدريس الجامعي  محاولة من الحكومة لفك الاعتصام

أخبار ليبيا 24

أعلنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا إدانتها واستنكارها لعملية اختطاف نقيب عام نقابة هيئة التدريس الجامعي عبدالفتاح السائح من مقر النقابة العامة الواقع داخل الحرم الجامعي لجامعة طرابلس.

وحملت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا، في بيان لها، اليوم الخميس، وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية سلامة النقيب العام لأعضاء هيئة التدريس الجامعي.

وأكدت المنظمة إن عملية الخطف جاءت في سياق محاولة الحكومة كسر إرادة أعضاء هيئة التدريس الجامعي وكوسيلة لفك الاعتصام الذي تقوده النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي.

كما أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا أن الاعتصام السلمي حق مصون وفقا للإعلان الدستوري ووفقا للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

ودعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا النائب العام باعتباره أحد الشخصيات الاعتبارية التي لديها الدراسة الكاملة بأسباب ومبررات الاعتصام العمل على إطلاق سراح نقيب عام أعضاء هيئة التدريس الجامعي.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلنت النقابة خطف السائح من قبل مجهولين، محملين رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، المسؤولية عن سلامته الشخصية.

تظاهر عدد من أعضاء نقابة هيئة التدريس الجامعي أمام مقر النقابة العامة في العاصمة طرابلس، اليوم الخميس، للمطالبة بإطلاق النقيب العام عبدالفتاح السائح، ورفع المتظاهرون شعارات “أين دولة القانون” و”مستمرون في الاعتصام حتى تتحقق كافة المطالب”.