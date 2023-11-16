السعودية ترحب بقرار هدنة إنسانية في غزة

أخبار ليبيا 24

رحبت المملكة العربية السعودية بقرار مجلس الأمن باعتماد هدنة إنسانية تستمر عدة أيام لإغاثة المدنيين وإنقاذ الأطفال.

واعتبرت المملكة العربية السعودية أن هذا القرار يعدّ خطوة أولى في الاتجاه الصحيح لتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته ووقف العمليات العسكرية ومحاسبة قوات الاحتلال على انتهاكاتها الصارخة لجميع المعايير القانونية والإنسانية، بحسب الخارجية السعودية.

بدوره قال الرئيس التركي رجب أردوغان، في كلمةٍ له أمام البرلمان، إن إسرائيل «دولة إرهابية» على حد قوله.

وأضاف الرئيس التركي خلال حديثه أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب، وتنتهك القانون الدولي في غزة، مشدّدًا علة أن حركة حماس ليست منظمة إرهابية.

وفيما سبق.. قال أردوغان، إن حركة حماس الفلسطينية ليست منظمة إرهابية؛ لأنها تخوض معركةً لتحرير أرضها.

أردوغان؛ وخلال كلمته أمام نواب حزبه بالبرلمان، اعتبر أن الهجمات الإسرائيلية على غزة ودعم هذه الهجمات يصلان إلى حد الاغتيال والمرض العقلي، على حد قوله.