الدبيبة يشدد على الالتزام بالجدول الزمني في تنفيذ أعمال مطار طرابلس العالمي 

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شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني في تنفيذ أعمال مطار طرابلس العالمي.

وأكد الدبيبة خلال لقائه وزير المواصلات محمد الشهوبي تسهيل كافة الإجراءات لاستمرار العمل بالمشروع.

وطالب رئيس الحكومة بمتابعة التقارير الصادرة عن المكتب الاستشاري لضمان التنفيذ وفق الجدول الزمني.

وقدم الشهوبي، موقفا حول الأعمال المنفذة بالمطار والتوريدات اللازمة والأعمال الإضافية لاستكمال الجاهزية اللازمة.

وأشاد وزير المواصلات بتعاون كافة المؤسسات لاستكمال المشروع، مؤكدا سير العمل وفق الخطة المعتمدة من جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات.

وأفاد الشهوبي بأن الموعد المعتمد لاستكمال أعمال المشروع سيكون في منتصف العام القادم.