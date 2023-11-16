الخارجية تدشن مكتبا لها في طبرق والحويج يثني على الجهود لافتتاحه

أخبار ليبيا 24- خاص

افتتحت، وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المعينة من البرلمان، فرعًا لها في طبرق لتقديم الخدمات للمواطنين.

وأعرب، وزير الخارجية المفوض، عبد الهادي الحويج، لأخبار ليبيا 24، أثناء حضوره لحفل افتتاح الفرع عن تقديره لجهود عميد بلدية طبرق، فرج بوالخطابية ومدراء الإدارات والموظفين بالوزارة في تجهيز المكتب بالكامل، الذي خصص من قبل البلدية.

وأكد الحويج، أن المكتب سوف يقدم خدماته للمواطنين اعتبارا من بداية ديسمبر القادم، وكذلك فتح المجال للأخوة العرب والأجانب والشركات الأجنبية والمستثمرين بعد أن كان المواطن والأجنبي يقطع المسافات الكبيرة إلى بنغازي والبيضاء لإنهاء الإجراءات.

وقال الحويج، إن رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية يسعى دائمًا إلى أن تأتي الخدمة للمواطن وليس العكس. وأشار إلى أن منطقة البطنان كبيرة، ويقع فيها منفذ أمساعد الحدودي، والذي يحتاج إلى هذه الخدمة أيضًا.

وأكد الحويج، أن الخارجية ستفتح مكتبًا مماثلًا لها في الكفرة لتقديم الخدمات بالمنطقة الجنوبية الشرقية والتي تحدها دول السودان وتشاد ومصر.