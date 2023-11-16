البنتاغون يصف لقاء الرئيسين الأمريكي والصيني بالإيجابي

16 نوفمبر، 2023 3:26 م
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أخبار ليبيا 24

قالت وزارة الدفاع الأميركية – البنتاغون، إن الاتفاق بين الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الصيني شي جينبينغ مهم لتجنب اندلاع صراع غير مقصود.

ورحبت البنتاغون في بيانٍ لها بقرار استئناف الاتصالات العسكرية بين البلدين والتي قطعت قبل أكثر من عام.

وفيما سبق.. قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إنهُ سيتابع مجريات القمة بين الرئيس الأميركي جو بايدن، ونظيره الصيني شي جينبينغ.

وأضاف بيسكوف أن «البلدين يبنيان علاقات ثنائية، وهو حقُّهما»، مضيفاً أن «كل اجتماع من هذا النوع يشارك فيه أكبر اقتصادين في العالم يحمل أهمية بالنسبة للجميع» بحسب ما أعلن عنه الكرملين.

وبحسب المعلن.. سيلتقي ونظيره الصيني في كاليفورنيا لبحث آليات لتحقيق الاستقرار في العلاقات المتوترة بين البلدين.

16 نوفمبر، 2023 3:26 م
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