البرلمان التركي يقرر تأجيل مناقشة بروتوكول انضمام السويد للناتو

قررت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، ، تأجيل مناقشة مشروع القانون الخاص بالموافقة على بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

واجتمعت اللجنة برئاسة النائب عن حزب العدالة والتنمية في أنقرة فؤاد أوقطاي، الخميس، لمناقشة مشروع القانون المتعلق ببروتوكول الانضمام، حيث قررت اللجنة تأجيل مناقشة مشروع القانون بعد الموافقة على مقترح قدمه نواب حزب العدالة والتنمية في هذا الاتجاه.

ونص المقترح على عدم الانتقال إلى بنود المشروع وإنهائه؛ نظراً إلى عدم اتضاح الموضوع المطروح للنقاش وعدمنضوج المفاوضات بما فيه الكفاية.

وفي 23 أكتوبر الماضي، وقع الرئيس رجب طيب أردوغان بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي.

ويتعين على لجنة الشؤون الخارجية الموافقة على مشروع القانون قبل طرحه للتصويت في البرلمان بكامل هيئته،وبعد ذلك يوقعه أردوغان ليصبح قانوناً.