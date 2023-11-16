البرلمان التركي يقرر تأجيل مناقشة بروتوكول انضمام السويد للناتو

16 نوفمبر، 2023 8:47 م
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Turkey's President Recep Tayyip Erdogan (L), NATO Secretary General Jens Stoltenberg (C) and Sweden's Prime Minister Magdalena Andersson take part in a meeting on the sidelines of the NATO summit in Madrid, on June 28, 2022. - The leaders of Finland and Sweden met Turkish President Recep Tayyip Erdogan ahead of a NATO summit in Madrid to try to get him to drop objections to them joining, Swedish and Finnish officials said. Erdogan has refused to greenlight the applications from the Nordic pair despite calls from his NATO allies to clear the path for them to enter. - Sweden OUT (Photo by Henrik MONTGOMERY / TT News Agency / AFP) / Sweden OUT (Photo by HENRIK MONTGOMERY/TT News Agency/AFP via Getty Images)

قررت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، ، تأجيل مناقشة مشروع القانون الخاص بالموافقة على بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

واجتمعت اللجنة برئاسة النائب عن حزب العدالة والتنمية في أنقرة فؤاد أوقطاي، الخميس، لمناقشة مشروع القانون المتعلق ببروتوكول الانضمام، حيث قررت اللجنة تأجيل مناقشة مشروع القانون بعد الموافقة على مقترح قدمه نواب حزب العدالة والتنمية في هذا الاتجاه

ونص المقترح على عدم الانتقال إلى بنود المشروع وإنهائه؛ نظراً إلى عدم اتضاح الموضوع المطروح للنقاش وعدمنضوج المفاوضات بما فيه الكفاية.

وفي 23 أكتوبر الماضي، وقع الرئيس رجب طيب أردوغان بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي.

ويتعين على لجنة الشؤون الخارجية الموافقة على مشروع القانون قبل طرحه للتصويت في البرلمان بكامل هيئته،وبعد ذلك يوقعه أردوغان ليصبح قانوناً.

16 نوفمبر، 2023 8:47 م
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