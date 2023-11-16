الاحتلال يقصف مدرستين في غزة

أخبار ليبيا 24

تعرضت مدرستين تابعتين لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين – الأونروا للقصف المباشر.

وأوضحت الوكالة في أحدث بيانٍ لها أن القصف المباشر من الاحتلال الإسرائيلي؛ أسفر عن وقوع أضرار بالمباني وإصابة نازحين في المدرستين.

وفي سياقٍ ذي صلة… أكدتْ وزارة الصحة الفلسطينية، خروج 20 مستشفى من أصل 35 في غزة عن الخدمة، منذ بدء الهجمات الإسرائيلية على القطاع.

وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أرجعتْ خروج المستشفيات عن الخدمة بسبب قصف إسرائيلي مباشر أو نفاد الوقود منها وانقطاع الكهرباء، أو بسبب الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال.

من جهتها… أكدتْ وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – الأونروا، أنّ طفلاً غزيًا يفقد حياته كل 10 دقائق في المتوسط، بحسب المنظمة.

بدوره ذكر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن عدد الشهداء من الأطفال في غزة والضفة الغربية بلغ 5143 طفلا شهيدا منذ السابع من أكتوبر الماضي جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة.