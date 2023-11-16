أخبار ليبيا 24

نفى، وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم، اليوم الخميس، الأنباء المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي بشأن وجود حالات خط للأطفال من أمام المدارس، مؤكدًا أنها عارية عن الصحة وتهدف لخلق حالة من الفزع في الشارع العام لزعزعة الاستقرار.

وأكد اقعيم، في بيان مصور، عدم تسجيل أي بلاغات أو محاضر خطف لأشخاص في كافة أقسام ومراكز الشرطة بمديريات الأمن.

ودعا وكيل وزارة الداخلية الجميع بعدم الانجرار وراء الإشاعات وتداولها، مؤكدًا أن المستوى الأمني ممتاز، وفقا للإحصائيات الجنائية، ومؤشرات ارتفاع وانخفاض الجريمة التي تصدر عن الجهات المختصة بوزارة الداخلية.