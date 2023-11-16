ارتفاع الإسترليني واستقرار الدولار أمام الدينار في السوق الرسمية

أخبار ليبيا 24

أظهر سعر العملة البريطانية ارتفاعا أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني إلى 6.03 دينار مقابل ستة دنانير أمس، وفق أسعار الصرف التي أعلنها المصرف المركزي.

ف يحين استقر متوسط سعر صرف الدولار عند 4.83 دينار، وسعر اليورو عند 5.25 دينار.

صعد متوسط سعر صرف الريال السعودي إلى 1.29 دينار مقابل 1.28 دينار أمس، وثبت الدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار، وسعر الدينار التونسي عند 1.55 دينار.

وتراجع سعر الليرة التركية إلى 0.16 دينار مقابل 0.17 دينار أمس، بينما لم يطرأ تغيير على سعر اليوان الصيني الذي سجل 0.66 دينار.