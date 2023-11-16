إحالة 35 متهما للنيابة بجنزور والمباحث تضبط مركبات مسروقة وتحيلها لجنائي بني وليد

أخبار ليبيا 24

أحالت، مراكز الشرطة التابعة لمديرية أمن جنزور غرب طرابلس، 35 متهما في قضايا جنائية إلى النيابات المختصة خلال، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

جاء ذلك وفق تصريح لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة اليوم الخميس.

وكانت الوزارة قد ذكرت قبل يومين أن مراكز الشرطة التابعة لمديرية أمن جنزور، قد ضبطت 24 مطلوبًا.

وفي سياق أمني آخر قالت الوزارة، إن دوريات مكتب مباحث المرور بإدارة شؤون المرور والتراخيص تمكنت، خلال ثلاثة أيام من ضبط 12 مركبة آلية مسروقة، إضافة إلى مركبة تحمل وثائق مزورة.

وأضافت الوزارة، أنّه تمّ اتخاذ الإجراءات بتسليم المركبات والمضبوطين إلى قسم البحث الجنائي بني وليد لاستكمال الإجراءات.