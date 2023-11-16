ألمانيا تستهدف 7 مناطق مرتبطة بحزب الله

أخبار ليبيا 24

أطلقت الشرطة الألمانية عمليات تفتيش واسعة استهدفت 7 مناطق في البلاد يشتبه في ارتباطها بـ«حزب الله» اللبناني.

وزارة الداخلية قالت في بيانٍ: «في الوقت الذي يشعر العديد من اليهود بالتهديد، لن تتسامح ألمانيا مع الدعاية الإسلامية أو التحريض المعادي للسامية والمعادي لإسرائيل»، على حد تعبيرها.

وفي وقتٍ سابق… تمكن حزب الله اللبناني، من استهداف ثكنة إسرائيلية عسكرية بواسطة أسلحة صاروخية.

وأكد حزب الله في بيانٍ له أنّ قواته استهدفت قوة مشاة وآليات إسرائيلية في منطقة حدب يارون على الحدود اللبنانية، وحققت إصابات مؤكدة، بحسب البيان.

وفي وقتٍ سابق… استهدفَ مقاتلو حزب الله اللبناني قوة مُشاة إسرائيلية في موقع شوميرا على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، بحسب بيان الحزب.

وأكد الحزب اللبناني في بيانه أن هذا الهجوم؛ أدى إلى إيقاع إصابات مؤكَّدة لدى الاحتلال الإسرائيلي.