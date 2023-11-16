أكثر من 7 الاف نازح بمستشفى الشفاء

16 نوفمبر، 2023 8:40 م
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Israeli soldiers walk at the Al Shifa hospital complex, amid their ground operation against Palestinian Islamist group Hamas, during what they say is a delivery of humanitarian aid to the facility in Gaza City, in this still image from handout video obtained November 15, 2023. Israeli Defence Forces/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. REUTERS WAS NOT ABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY FILMING DATE

قال المكتب الإعلامي الحكومي في  قطاع غزة، إن أكثر من 7 آلاف بين نازح ومريض وأطقم طبية بمستشفى  الشفاء يواجهون الموت؛ لانعدام المياه والغذاء جراء حصار الجيش الإسرائيلي، في حين تحاصر دبابات الاحتلال المستشفى المعمداني بالقطاع.

وفي بيان للمكتب الإعلامي الخميس ،أوضح أن الاحتلال حوّل مجمع الشفاء إلى ثكنة عسكرية، مشيراً إلى أنهجمع عشرات الجثامين في مستشفى الشفاء ونقلها إلى جهة مجهولة.

و أضاف البيان أن جيش الاحتلال نفذ عمليات حفر وتفتيش داخل مجمع الشفاء، محذراً في الوقت ذاته من وقوع كارثة صحية داخل المجمع الطبي.

وطالب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بضغط دولي لتحرير مجمع الشفاء من الجيش الإسرائيلي وإخراج جنوده ودباباته، إضافة إلى فتح معبر رفح أمام تدفق المساعدات.

16 نوفمبر، 2023 8:40 م
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