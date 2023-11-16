أكثر من 7 الاف نازح بمستشفى الشفاء

قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن أكثر من 7 آلاف بين نازح ومريض وأطقم طبية بمستشفى الشفاء يواجهون الموت؛ لانعدام المياه والغذاء جراء حصار الجيش الإسرائيلي، في حين تحاصر دبابات الاحتلال المستشفى المعمداني بالقطاع.

وفي بيان للمكتب الإعلامي الخميس ،أوضح أن الاحتلال حوّل مجمع الشفاء إلى ثكنة عسكرية، مشيراً إلى أنهجمع عشرات الجثامين في مستشفى الشفاء ونقلها إلى جهة مجهولة.

و أضاف البيان أن جيش الاحتلال نفذ عمليات حفر وتفتيش داخل مجمع الشفاء، محذراً في الوقت ذاته من وقوع كارثة صحية داخل المجمع الطبي.

وطالب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بضغط دولي لتحرير مجمع الشفاء من الجيش الإسرائيلي وإخراج جنوده ودباباته، إضافة إلى فتح معبر رفح أمام تدفق المساعدات.