أسعار النفط تتراجع لأكثر من ثلاثة دولارات

أخبار ليبيا 24

تراجعت أسعار النفط، لأكثر من ثلاثة دولارات للبرميل، اليوم الخميس، لتواصل خسائر الجلسة السابقة مع استجابة المستثمرين في نيويورك لإشارات على ارتفاع الإمدادات في الولايات المتحدة وتوقعات بضعف الطلب على الطاقة في الصين.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.60 دولار، أو 3.2 بالمئة، إلى 78.58 دولار للبرميل. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.65 دولار، بما يعادل 3.5 بالمئة تقريبًا، إلى 74.01 دولار. وانخفض الخامان القياسيان أكثر من 1.5 بالمئة في الجلسة السابقة.

كما تم تداول عقد الشهر الأول من خام غرب تكساس الوسيط بسعر أقل من سعر الشهر الثاني، وهو هيكل يعرف باسم كونتانجو.

فائض في المعروض

ونقلت رويترز، عن تاماس فارغا من شركة بي في إم للوساطة النفطية، قوله: “من الواضح أن انخفاض أسعار النفط الخام وضعف الهيكل علامة مشؤومة؛ علامة تشير إلى فائض في المعروض في السوق الفعلية”.

وأضاف: “ما إذا كان الانخفاض بهذا الحجم مبررا بشكل أساسي يظل سؤالا، لكن القوة المالية لنيويورك تميل إلى المبالغة في المعنويات”.

وتوقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية شح الإمدادات في الربع الأخير من العام، لكن البيانات الأمريكية الصادرة، يوم الأربعاء، أظهرت وفرة في المخزونات.

وقالت إدارة معلومات الطاقة التابعة للحكومة الأمريكية، إن مخزونات الخام الأمريكية زادت 3.6 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 421.9 مليون برميل، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات المحللين، وفقا لرويترز. واستقر إنتاج الخام الأمريكي عند مستوى قياسي بلغ 13.2 مليون برميل يوميا.