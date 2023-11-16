“أبوزريبة” و “الدغاري” يبحثان القضايا الأمنية لبلدية الساحل

أخبار ليبيا 24

ناقش وزير الداخلية في الحكومة الليبية، اللواء “عصام أبوزريبة”، يجتمع بديوان الوزارة بمدينة بنغازي، بعضو مجلس النواب، “خليفة الدغاري” لمناقشة المشاكل والتحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية ومديريات الأمن في بلدية الساحل ووضع حلول مناسبة لها.

وبحث “أبوزريبة” خلال اللقاء، عدد من المواضيع الأمنية، بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في الحفاظ على الأمن في بلدية الساحل وفي جميع أنحاء ليبيا.

ونوه إلى الجهود المشتركة بين وزارة الداخلية ومجلس النواب لتعزيز الأمن وتحقيق الاستقرار في المنطقة، وتعزيز قدرات الجهات الأمنية.

وعبّر “الدغاري”، عن استعداد مجلس النواب لدعم جهود وزارة الداخلية التي تهدف إلى تعزيز أمن واستقرار المواطنين.