وفد من الطوارق يطالب حكومة حماد بتوفير آلات تشغيل مائية  

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قدم وفد من الطوارق طلبا إلى وزير الموارد المائية بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، محمد دومة، يتعلق بالحصول على آلات تشغيلية، وفق بيان صادر عن الوزارة.

وأعرب وفد الطوارق عن أهمية هذا الطلب وتأثيره المباشر على تحسين جودة الحياة وتوفير فرص العمل في المنطقة. فيما أكد وزير الموارد المائية استعداد الوزارة لدراسة وتقييم الاحتياجات المحددة للوفد، والعمل على تلبيتها في أقرب وقت ممكن.

وقالت الوزارة في بيانها لها، اليوم الأربعاء، أن وفد الطوارق يعتبر شريكا حيويا في جهود وزارة الموارد المائية لتحقيق التنمية المستدامة، إذ تهدف الآلات التشغيلية المطلوبة إلى تعزيز قدرات تنفيذ وصيانة المشاريع المائية الحيوية، وتأمين توفر المياه النقية وتحسين جودتها لسكان المنطقة.

ويأتي اللقاء بعد بضعة أيام من لقاء وفد من مجلس شيوخ قبائل الطوارق مع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة لبحث احتياجات مناطق الجنوب، إذ تطرق اللقاء الذي عقد الخميس الماضي بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي إلى تقديم الخدمات لمناطق الجنوب الليبي، وكذلك مناقشة مسألة الرقم الإداري من الناحية الإنسانية والقانونية.