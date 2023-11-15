نقابة معيدي مصراتة تحمل الحكومة ضياع العام الدراسي وتعطيل الدراسة 

أخبارليبيا24

حملت نقابة المعيدين المجتمعين بمدينة مصراتة، مسؤولية ضياع العام الدراسي على المعيدين وتعطيل الدراسة في مؤسسات التعليم العالي والتقني للحكومة والجهات المسؤولة والمعنية عن الإيفاء بواجباتها وعهودها.

وقالت النقابة، في بيان لها تابعته “أخبارليبيا24″ :”إن الحقوق لا تتجزأ، والظلم لن يدوم، وأن الظلم والعار هو استمرار تقاضي المعيدين لرواتب بقيمة 680 دينار”.

وطالبت النقابة بزيادة الرواتب حسب جدول الرواتب بالقانون رقم (4) لسنة 2020م، بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2018م بشأن الجامعات، والقانون رقم (21) لسنة 2023م، بشأن تنظيم التعليم التقني والفني.

ودعت النقابة، إلى استئناف الإيفاد إلى الخارج للفئات المستحقة قانونا في التعليم العالي والتقني من معيدين وأعضاء هيئة التدريس وأوائل.

ولفتت النقابة إلى ضرورة الإسراع في الإفراج عن جميع مرتبات المعيدين، الذين حرموا منها لسنوات، وتسوية درجاتهم ومستحقاتهم، وتفعيل الإيفاد الداخلي لكل المعيدين الدارسين في الداخل، وصرف مستحقاتهم المالية حسب اللوائح والقوانين.