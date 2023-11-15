ميناء الحريقة يستلم 210 ألف برميل من النفط الخام من حقلي مسلة والسرير

15 نوفمبر، 2023 5:34 م
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ميناء الحريقة النفطي- أخبار ليبيا 24
ميناء الحريقة النفطي- أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

بلغ، حجم الإنتاج المستلم، من قبل ميناء الحريقة، من إنتاج حقلي مسلة والسرير، اليوم الأربعاء، نحو 210 ألف برميل، وفق تصريح لمصدر مسؤول بالميناء لأخبار ليبيا 24.

وقال المصدر، إن الإنتاج المستلم اليوم من حقلي مسلة والسرير بلغ 210 ألف برميل. ويصل الإنتاج عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة.

يأتي ذلك بينما يستعد الميناء لتصدير رابع ناقلة مليونية من النفط الخام، حيث أكد المصدر رسو ناقلة اليوم لشحن مليون برميل ي الرابعة خلال هذا الشهر.

وفي العادة يبلغ حجم صادرات النفط الخام عبر ميناء الحريقة نحو 6 ملايين برميل شهريا. ويتبع الميناء وكذلك حقلي مسلة والسرير لشركة الخليج العربي للنفط.

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15 نوفمبر، 2023 5:34 م
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