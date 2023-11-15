مداهمة موقع خردة يبيع أسلاك نحاسية خاصة بشركة الكهرباء بمنطقة الخلة بطرابلس

15 نوفمبر، 2023 1:39 م
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أخبار ليبيا 24

داهم، أعضاء التحري بالإدارة العامة للشرطة الكهربائية، موقعا لبيع وشراء الخردة، بمنطقة الخلة بطرابلس، يقوم صاحبه ببيع أسلاك الكهرباء الخاصة بالشركة العامة للكهرباء.

وقالت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، إن عملية المداهمة جاءت بعد ورود المعلومات الواردة بشأن وجود موقع بمنطقة الخلة يقوم صاحبه بيع وشراء الأسلاك الكهربائية الخاصة بالشركة العامة للكهرباء.

وأضافت، أنّه فور التأكد من صحة المعلومات، توجهت دوريات فرع الإدارة طرابلس إلى الموقع؛ حيث عثر بداخله على أسلاك كهربائية تخص الشركة العامة للكهرباء.

وقالت، “تم ضبط صاحب الموقع وشخصين من العمالة الوافدة؛ وتم تحريز المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقبوض عليه واحالتهم إلى النيابة المختصة”.

 

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15 نوفمبر، 2023 1:39 م
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