ليبيا تستلم رئاسة مؤتمر شرق أوسط دون أسلحة النووية

أخبار ليبيا 24

استلمت ليبيا، رئاسة الدورة الرابعة لمؤتمر إنشاء منطقة الشرق الأوسط خالي من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى.

وبحسب ما أفاد مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني عبر حسابه على منصة “إكس”، فقد انطلقت خلال اليوم الأول للمؤتمر النقاشات العامة بمشاركة الدول الأعضاء والدول المراقبة وممثلي المنظمات المتخصصة ذات العلاقة.

وأوضح السني في كلمة له، حجم الانتهاكات المرتكبة من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي، مشيراً إلى أن هذا الكيان لطالما ضرب بعرض الحائط كل القرارات الأممية ولم يحترم الاتفاقيات والقوانين الدولية، حتى فيما يخص الاتفاقيات الخاصة والمعنية بنزع الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، بل وصل الأمر إلى مرحلة التهديد باستخدام الأسلحة النووية، كما حدث مؤخراً من قبل مسؤلي قوات الاحتلال في تهديده باستخدام السلاح النووي ضد قطاع غزة.

وأضاف السني: “وهذا أمر مستهجن وسنعمل خلال رئاستنا على بلورة موقف موحد في هذا المؤتمر ضد هذه التهديدات”.