لجنة تنظيم ملف الازدواجية تبحث وضع آليات مع الجهات المختصة للمطابقة 

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بحثت اللجنة المكلفة بتنظيم ملف الازدواجية في اجتماعها الأول برئاسة رئيسها وكيل وزارة العمل لشؤون الاستخدام علي الماقوري، وضع آليات مع مصلحة السجل التجاري.

وتشمل الآليات التي تناولتها اللجنة حصر الشركات العاملة في القطاع الخاص، ومطابقة بياناتهم مع وزارة العمل والمالية وذلك باستثناء أصحاب الأنشطة الفردية.

وناقشت اللجنة بعض المقترحات لتنظيم سوق العمل بما يوفر بيئة عمل ملائمة مع دعم وتشجيع القطاع الخاص.

وتطرقت اللجنة إلى رصد وضبط المخالفات لقانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية بالتنسيق مع الإدارات المختصة.

وتناولت وضع ضوابط لضمان حفظ حقوق العاملين بما في ذلك العمالة الأجنبية وإلزامية أصحاب العمل بإبرام عقود للعمال ودفع الأقساط الضمانية لهم.

يذكر أن اللجنة أسست بقرار (459) لسنة 2023 من رئيس مجلس الوزراء ، وتضم في عضويتها مندوبين عن وزارة المالية والخدمة المدنية، والهيئة العامة للمعلومات، ومصلحة السجل التجاري.