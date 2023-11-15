فيديو.. طائرة تفشل بالتوقف في مدرج بتكساس فتصطدم بسيارة

أظهر فيديو متداول على الإنترنت اصطدام طائرة خفيفة بسيارة في ولاية تكساس الأميركية.

والطائرة الخفيفة التي اصطدمت بالسيارة هي من طراز “Lancair IV-P Propjet” .

وهبطت هذه الطائرة اضطراريا في مطار “Aero Country” , ولم ينجح الطيار في إيقاف الطائرة مع نهاية المدرج فاخترقت الحاجز الأمامي واصطدمت بسيارة كانت تمر جنبه. ولم يؤدِ الحادث إلى وقوع قتلى أو جرحى.

That’s gonna leave a mark, ouch! 🫣 T31 airport in Mc Kinney, Texas today

🎥 IG jackschneider17 via @HamWa07 pic.twitter.com/CKbgCTHOse — Thenewarea51 (@thenewarea51) November 11, 2023

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