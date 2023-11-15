فيديو.. طائرة تفشل بالتوقف في مدرج بتكساس فتصطدم بسيارة

15 نوفمبر، 2023 12:17 م
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طائرة تفشل بالتوقف في مدرج بتكساس

أظهر فيديو متداول على الإنترنت اصطدام طائرة خفيفة بسيارة في ولاية تكساس الأميركية.
والطائرة الخفيفة التي اصطدمت بالسيارة هي من طراز “Lancair IV-P Propjet” .

وهبطت هذه الطائرة اضطراريا في مطار “Aero Country” , ولم ينجح الطيار في إيقاف الطائرة مع نهاية المدرج فاخترقت الحاجز الأمامي واصطدمت بسيارة كانت تمر جنبه. ولم يؤدِ الحادث إلى وقوع قتلى أو جرحى.

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15 نوفمبر، 2023 12:17 م
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