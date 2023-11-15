غزة... مستشفى واحد فقط يستقبل المرضى

أخبار ليبيا 24

لم يتبقى في الجزء الشمالي من قطاع غزة سوى مستشفى واحد لا يزال يستقبل المرضى

مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا، قال إن قطاع غزة ليس لديه سوى مستشفى واحد جراء حرب العدوان الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن مستشفى الأهلي في غزة لا يزال يعمل، ولكن بالحد الأدنى من طاقته، بحسب المكتب.

وفيما سبق… أكدت وزارة الصحة الفلسطينية خروج كل المستشفيات في شمال قطاع غزة عن الخدمة، تزامنًا مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأوضحت الوزارة في بيانٍ «وفاة 6 أطفال خدج، و9 في قسم العناية المكثفة؛ بسبب انقطاع الكهرباء عن مستشفى الشفاء؛ أكبر المؤسسات الاستشفائية في القطاع» بحسب الوزارة.

وفيما سبق.. أشارت الوزارة إلى خروج 20 مستشفى من أصل 35 في غزة عن الخدمة، منذ بدء الهجمات الإسرائيلية على القطاع.

وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أرجعتْ خروج المستشفيات عن الخدمة بسبب قصف إسرائيلي مباشر أو نفاد الوقود منها وانقطاع الكهرباء، أو بسبب الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال.