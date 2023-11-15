عون: ليبيا تعد الـ 5 عالميا في احتياطيات النفط والغاز الصخري 

أخبارليبيا 24

أكد وزير النفط والغاز محمد عون أن ليبيا تعد الـ 5 عالميا في احتياطيات النفط والغاز الصخري وفق دراسة من وكالة الطاقة الأمريكية سنة 2015م.

وأضاف عون خلال لقائه القائم بالأعمال الألماني في ليبيا سفين كروسبي، أن الاستثمار في الغاز الصخري سيضاعف الإنتاج الليبي من النفط والغاز إذا تم استثماره مع توفر الاستقرار السياسي والأمني في البلاد لعودة الشركات.

وأفاد وزير النفط أن شركة ونترسهال الألمانية من أوائل الشركات التي وقعت عقود امتياز في نهاية الخمسينات من القرن الماضي بعد صدور قانون النفط في ليبيا رقم 25 لسنة 1955م.

ولفت عون إلى أن الشركة نجحت أكثر في إنتاج النفط في السبعينات بعد تطوير اكتشافات كبيرة في حوض سرت .

وأكد عون وجود ثروات مختلفة غير النفط والغاز في ليبيا للاستثمار فيها، مشيراً إلى تعاون وزارته مع وزارة الصناعة والمعادن لتوطين صناعة مواد ومعدات نفطية بمشاركة مستثمرين محليين وشركات عالمية.

ولفت إلى وجود مساحات كبيرة في البر والبحر لم تستكشف بعد، ومواقع مستكشفة يتوقع أن تكون فيها كميات كبيرة من النفط والغاز في البر والبحر.

ومن جهته وعد كروسبي برفع ملاحظات الوزير لحكومته للعمل قدر المستطاع على استقرار ليبيا، ومشاركة ألمانيا في إعادة نشاط بعض المصانع المتوقفة في ليبيا.

وأضاف أن بلده ساهمت في مؤتمرات برلين 1 و 2 بخصوص ليبيا، مبدياً اهتمامه بالمشاريع المطروحة، وخاصة في مجال النفط والغاز لتطوير القدرة الإنتاجية للنفط والغاز لإمداد أوروبا بما تحتاجه في ظل الظروف العالمية.