شكشك يبحث مع لجنة بمجلس الدولة الأداء الرقابي لديوان المحاسبة

أخبار ليبيا 24

بحث رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، مع رئيس وأعضاء لجنة مكافحة الفساد بمجلس الدولة الاستشاري الأعمال الرقابية التي يقوم بها الديوان، والوقوف على ما تم التوصل إليه في مجال البناء المؤسسي.

وناقش الاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء، بمقر ديوان المحاسبة بعض التشريعات والقوانين التي لها علاقة بالعمل المالي والرقابي.

وبحث وكيل ديوان المحاسبة علاء الدين المسلاتي، ومدير مكتب التقارير أنيس المجبري، مع اللجنة، أهم الظواهر التي تضمنها تقرير الديوان وسبل التعامل معها، وتناولوا مخرجات الجلسة السابقة لمجلس الدولة بشأن التقرير السنوي 2022م.

وجرى خلال الاجتماع التأكيد على أهمية التواصل المستمر والفاعل بين الديوان والمجلس، بما يحقق أفضل الأداء في الممارسات الرقابية والشفافية والمساءلة.