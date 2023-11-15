شركة مليتة ترفض دخول ناقلة نفط ذهبت سابقاً إلى إسرائيل

أخبار ليبيا 24

رفضت ليبيا دخول ناقلة نفط، لتحميل شحنة من أحد موانئها، بعد أن أجرت رحلة سابقة إلى إسرائيل.

كشفت وكالة بلومبرغ الأمريكية، أنه وفقا لبيانات تتبع الناقلات التي جمعتها، أمس الثلاثاء، وصلت سفينة “بروتيوس فيليب” بالقرب من مليتة في غرب ليبيا قبل يومين.

وكان من المقرر أن تحمَّل السفينة بـ600 ألف برميل من الخام، لكن طلب منها المغادرة لأنها نقلت نفط في السابق إلى حيفا في الأراضي المحتلة.

وبحسب الصحيفة، فإن شركة مليتة للنفط والغاز، التي تدير المحطة، لم تسمح للناقلة بدخول الميناء والتحميل بعد التأكد من أنها كانت بالسابق في ميناء حيفا الإسرائيلي، وطلبت منها المغادرة.

ولفت التقرير إلى أنه جرى تحميل ناقلة “بورتيوس فيليبا” بالخام من الغابون في الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر، ثم أشارت وجهتها إلى حيفا في 25 سبتمبر عند وصولها للبحر الأبيض المتوسط.

وأغلقت الناقلة جهاز الإرسال والاستقبال في الأول من أكتوبر عندما اقتربت من إسرائيل.