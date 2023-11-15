رسو ناقلة على رصيف ميناء الحريقة لشحن مليون برميل نفطي إلى الصين

أخبار ليبيا 24 – خاص

رست، صباح اليوم الأربعاء، على رصيف ميناء الحريقة النفطي في طبرق الناقلة النفطية (اثيناس سبيرت) لشحن مليون برميل من النفط الخام في طريقها إلى الصين.

وقال، مصدر مسؤول في الميناء التابع لشركة الخليج العربي للنفط، لأخبار ليبيا 24، إن هذه الناقلة هي الرابعة خلال شهر نوفمبر الجاري.

وبهذا ارتفع حجم صادرات ميناء الحريقة هذا الشهر إلى 4 ملايين برميل من النفط الخام الواصل من حقلي مسلة والسرير.

وتراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، وسط مؤشرات على أن الولايات المتحدة، أكبر منتج للنفط في العالم، بلغت ذروة الإنتاج، مما عوض إشارات إيجابية على الطلب على الخام من الصين أكبر مستهلك للنفط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت، صباح اليوم، 34 سنتا إلى 82.13 دولارا للبرميل، بحسب رويترز.