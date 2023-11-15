حماد يؤكد للسايح حرص الحكومة على تنفيذ الانتخابات وتأمينها

15 نوفمبر، 2023 1:50 م
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أخبار ليبيا 24

أكد، رئيس الحكومة الليبية المعينة من البرلمان، أسامة حمّاد، اليوم الأربعاء، في لقائه مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، حرص الحكومة على تنفيذ العملية الانتخابية وتأمينها، واستعدادها لتقديم المساعدة المطلوبة في سبيل تحقيق ذلك.

وبحث الجانبان، ملف تنفيذ الانتخابات الوطنية، وجهود التنسيق المشتركة لتنفيذ الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وأكد حماد،  بحسب الحكومة، على موقف الحكومة بشأن العملية الانتخابية والمتمثل في ضرورة تنظيم هذا الاستحقاق الذي ينتظره 2.5 مليون مواطن ليبي المسجلين في منظومة الاقتراع.

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15 نوفمبر، 2023 1:50 م
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