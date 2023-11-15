حكومة الوحدة تبحث آلية معالجة اعتصام أعضاء هيئة التدريس والمعيدين

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عقد صباح اليوم الأربعاء اجتماعاً ضمّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ونقيب عام أعضاء هيئة التدريس عبدالفتاح السايح، ومدير مكتب شؤون الوزارة بوزارة المالية المهدي الورشفاني، ومدير إدارة الكليات التقنية بوزارة التعليم التقني والفني علي السايح.

وتناول الاجتماع متابعة تعليمات رئيس الوزراء خلال الاجتماع الذي عقد مساء الثلاثاء، لمعالجة اعتصام أعضاء هيئة التدريس، وعدد من الملفات التي تساهم في معالجة أوضاع هيئة التدريس والمعيدين وفق اللوائح المنظمة لذلك.

وتم الاتفاق على تطبيق جدول المرتبات الموحد الصادر من مجلس الوزراء لكافة أعضاء هيئة التدريس والمعيدين، وصرف العبء التدريسي الأساسي، والإضافي وفق منظومة معتمدة تُنصَّب في كل الكليات والمعاهد العليا، وكذلك تسوية أوضاع المعيدين الإدارية من قبل الكليات والمعاهد التابعين لها لتتمكن وزارة المالية من تسوية أوضاعهم المالية واستمرار حقهم في قرارات الإيفاد الصادرة لهم تقديراً لجهودهم داخل مؤسساتهم التعليمية.

كما جرى الاتفاق على ضرورة متابعة أعمال اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء لتحريك ملف الإيفاد والاهتمام بالأوائل والمتفوقين والمعيدين وفق النسب المعتمدة بالمحضر، واتفق الحاضرون على ضرورة عودة الطلاب لمقاعدهم الدراسية، والالتزام بإعطاء الحقوق لمستحقيها من أعضاء هيئة التدريس من خلال منظومة تُصرف على أساسها الأعباء التدريسية.