بن شرادة: هناك فجوة بين عقيلة وتكالة رغم التوافق على قوانين الانتخابات

أخبار ليبيا 24

قال، عضو مجلس الدولة، سعد بن شرادة، اليوم الأربعاء، إن هناك فجوة بين رئيسي مجلسي النواب عقيلة صالح والدولة محمد تكالة، رغم التوافق بين المجلسين على قوانين الانتخابات.

وأوضح بن شرادة، لأخبار ليبيا 24، أن عقيلة يرى أن النقاش يجب أن يكون ما بعد القوانين الانتخابية في حين يرى تكالة أن النقاش، يجب أن يفتح بشأن الانتخابات.

وأضاف بن شرادة، أن الموقف الأخير لدى واشنطن يتجه نحو دعم السير نحو الانتخابات عبر تشكيل حكومة جديدة، لافتًا إلى أن المواقف الغربية تغيرت مؤخرًا، غير أن آلية تشكيلها لم تحدد حتى الآن.

وقال، إن الآلية الأولى لتشكيل الحكومة، تكون عبر الاتفاق بين مجلسين النواب والدولة أو عبر لجنة حوار جديدة تشكل الحكومة وهو الأقرب للتوافق عليه غربيًا.

وأكد بن شرادة، أنّه ستكون هناك اجتماعات مرتقبة بين عقيلة وتكالة أو بين لجان من المجلسين للعمل على تحديد آلية تشكيل الحكومة والعمل على إجراء الانتخابات. وكان عقيلة وتكالة قد التقيا الأسبوع الماضي في العاصمة المصرية القاهرة.