النواب ينظم ندوة لمناقشة تحسين الوضع المؤسسي لسفارات ليبيا في الخارج

أخبار ليبيا 24

نظمت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب بالتعاون مع مركز الإدارة العامة والتطوير المؤسسي بجامعة بنغازي ندوة تحت عنوان (الواقع المؤسسي للسفارات الليبية في الخارج في ضوء تقارير الأجهزة الرقابية الليبية نحو رؤى واضحة للتحسين المؤسسي).

وحضر الندوة أعضاء مجلس النواب ” خليفة الدغاري ، مفتاح الشاعري ، محمد العباني ، زايد هدية ، سليمان سويكر، المبروك الخطابي، محمد دومة ” بالإضافة إلى عدد من السفراء السابقين والاكاديميين والمستشارين و المختصين في هذا المجال.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، إن الندوة تهدف إلى فتح نقاش علمي ومهني في أحد أهم أبعاد التطوير والتحسين المؤسسي لواقع السفارات الليبية في الخارج وإعادة تقييم القوانين والقرارات واللوائح المتعلقة بالعمل الدبلوماسي والقنصلي وضوابط الاختيار والعمل بالسفارات الليبية بالخارج، وكذلك تشخيص حلول ومقترحات التحسين المؤسسي في ضوء التجاوزات والمخالفات التي تظهرها تقارير ديوان المحاسبة الليبي خلال الفترة من عام 2012 وحتى عام 2022.

كما تهدف إلى التعرف على مدى وجود قاعدة بيانات واضحة للسفارات من حيث عددها، حجم الدبلوماسيين بها وكذلك الملحقين المرتبطين بقطاعات أخرى كالعمل والصحة والتعليم العالي والقوات المسلحة وغيرها من قطاعات السياسات العامة والإدارة الحكومية في البلاد.

وتضمنت الندوة عدة محاور أهمها تقييم الواقع التشريعي بالعمل الدبلوماسي والقنصلي وضوابط الاختيار بالعمل بالسفارات الليبية بالخارج، واقع الأداء المؤسسي الإداري والمالي للسفارات الليبية في الخارج في ضوء وثائق ديوان المحاسبة الليبية وهيئة الرقابة الإدارية.

كما تضمنت المحاور، تطوير قواعد البيانات المتعلقة بالسفارات الليبية في الخارج من حيث العدد، الاحتياجات الفعلية للسفارات والتمثيل ، عدد الدبلوماسيين، عدد المحلقين، القطاعات ذات العلاقة بالسفارات، ووضع حلول ومقترحات التطوير والتحسين المؤسسي للسفارات الليبية في الخارج من حيث ضوابط الاختيار الصحيح للموظفين وإصلاح وضبط الأداء المالي.

وشهدت الندوة عرض عدداً من الأوراق البحثية والعروض التقديمة لمجموعة من أعضاء هيئة التدريس والخبراء والسفراء السابقين والمستشارين ذوي الاختصاص والتي تمحورت حول الواقع المؤسسي للسفارات الليبية في الخارج وواقع تقارير الجهات الرقابية حيال أداء السفارات ومقترحات حول تطوير عمل السفارات الليبية.

والقى رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب زايد هدية، كلمة باسمه ونيابة عن رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالمجلس يوسف العقوري، أكد خلالها على أن تردي البناء المؤسسي لوزارة الخارجية وخاصة السفارات والبعثات الدبلوماسية تسبب في تردي الأوضاع الإدارية والمالية بها مما أثر على صورة ليبيا بالخارج.

وأشار إلى حرص مجلس النواب على مشاركة الأكاديميين والتكنوقراط على تناول هذه القضية بشكل شامل للوصول إلى أفضل التوصيات استناداً لتقارير هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة.