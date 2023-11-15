النفط يتراجع على الرغم من إشارات الطلب القوية على الخام

أخبار ليبيا 24

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، وسط مؤشرات على أن الولايات المتحدة، أكبر منتج للنفط في العالم، بلغت ذروة الإنتاج، مما عوض إشارات إيجابية على الطلب على الخام من الصين أكبر مستهلك للنفط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت، صباح اليوم، 34 سنتا إلى 82.13 دولارا للبرميل، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتا إلى 77.86 دولارا، بحسب رويترز.

وانتعش النشاط الاقتصادي في الصين في أكتوبر مع زيادة الإنتاج الصناعي بوتيرة أسرع وتجاوز نمو مبيعات التجزئة التوقعات، وهي علامة مشجعة لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وانضمت وكالة الطاقة الدولية إلى منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها (أوبك+) في رفع توقعات نمو الطلب على النفط لهذا العام، على الرغم من توقعات تباطؤ النمو الاقتصادي في العديد من الدول الكبرى.

وستصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أول تقرير لها عن مخزونات النفط، خلال أسبوعين اليوم الأربعاء، بعد تأجيل الأسبوع الماضي، بسبب ترقية الأنظمة.

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز، اليوم الأربعاء، أنه سيتم تكليف الدنمرك بتفتيش وربما منع ناقلات النفط الروسية من الإبحار عبر مياهها بموجب خطط جديدة للاتحاد الأوروبي، حيث يستكشف الغرب المزيد من الطرق لفرض حد أقصى لسعر خام موسكو.