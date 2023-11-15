النائب العام: رصد 212 تعديًا على خط مشروع النهر الصناعي بمسار الساحل الغربي 

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أعلن مكتب النائب العام عن رصد 212 تعديًا على خط مشروع النهر الصناعي التي طالت مسار الساحل الغربي.

وأضاف المكتب أنه تم توجيه الجهات الضبطية لإجراء حضر التعديات، وتحديد هوية مرتكبيها، وتعيين مبلغ الأضرار المترتبة عنها.

وأوضح مكتب النائب العام، أن التعديات التي رصدت، كانت بالخط الممتد عبر محطات تغذية مدينة طرابلس ذوات الأرقام (T12+665) ؛ (T13+285)؛ (T13+892)؛ (T15+240)؛ (404 +T15)؛ (017+T18).

وأفاد أن مأمورو الضبط القضائي رصد 22 واقعة تعد على المسار الشرقي لمنظومة النهر الصناعي.

وذكر مكتب النائب العام، أن أعضاء جهاز الشرطة الزراعية، بالتعاون مع إدارة إنفاذ القانون، وعناصر إدارة المهام الخاصة، والكتيبة (603)، شرعوا في إخلاء العقارات المُشيدة بالمخالفة.

ولفت إلى أن أعضاء الشرطة الزراعية قاموا كذلك بسد فتحات تمديد المياه غير الشرعية، وتعزيز الإجراءات الكفيلة بضمان انتظام عمل منظومة النهر الصناعي.