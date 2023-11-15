المنفي يبحث مع شكشك رقابة ديوان المحاسبة على ملف إعمار درنة

أخبار ليبيا 24

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، رقابة الديوان على ملف إعمار درنة والمناطق المتضررة من السيول والفيضانات في المنطقة الشرقية، وذلك خلال لقاء جمعهما مساء الأربعاء.

وتم خلال اللقاء الذي عقد اليوم الأربعاء، بحث سبل تعزيز دور الديوان، لتحقيق رقابة فاعلة على المال العام، والتحقق من حسن استخدامه، وكيفية التصرف فيه، خاصةً ملف مشاريع إعادة إعمار مدينة درنة والمناطق المتضررة.

ومطلع الشهر الجاري، عقدت الحكومة الليبية، برئاسة أسامة حماد، مؤتمرا على مدى يومين، حضره ممثلون عن شركات محلية وأجنبية.

واتفق المشاركون في المؤتمر على تشكيل لجنة متابعة تتولى الإشراف على تنفيذ “إعلان درنة”، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تقنية تتكون من مهندسين وتقنيين مختصين، لتتولى إعداد الدراسات وخارطة طريق إعادة الإعمار.