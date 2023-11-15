اللواء 444 قتال يعلن القبض على مطلوب في تهم متعلقة بجرائم في ترهونة

أخبار ليبيا 24

أعلن، اللواء 444 قتال، اليوم الأربعاء، القبض على أحد المطلوبين من أعضاء “عصابة الكاني” بتهمة التورط في العديد من القضايا.

وقال مكتب الإعلام باللواء، على حسابه الرسمي بمنصة فيسبوك، إن أبرز جرائم المقبوض عليه، المقابر الجماعية، إضافة لحرق المنازل والخطف والرماية على المواطنين، وتهجير عائلة من مدينة ترهونة، وخطف مواطن لا يزال مفقودًا إلى الآن.

ونشر مكتب الإعلام باللواء 444 قتال صورة للمتهم، دون تقديم أي تفاصيل حول مكان إلقاء القبض على المتهم، كما لم يعلن عن أي تفاصيل إضافية بالخصوص.